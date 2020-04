Ukra e Nélson Monte estiveram em direto no Instagram do Maisfutebol, nesta segunda-feira. Como seria de esperar, o atual extremo do Santa Clara acabou por ser a figura central da conversa, chegando a vestir o popular fato de Borat que levou para um treino do clube dos Açores.

Nélson Monte começou por recordar a famosa partida de 2018, quando foi apanhado no aeroporto com um vibrador na mala. O objetivo tinha sido ali colocado por Ukra, com a cobertura de outros jogadores do Rio Ave.

«Foi ele, André Vilas Boas, Tarantini e Tiago Pinto. Os capitães todos estavam envolvidos nisso. Joguei com ele três anos e era todos os dias isto. Podias vir chateado de casa, chegavas lá de manhã e já estava o Ukra na palhaçada», frisa o defesa-central de 24 anos.

Ukra garante que sempre foi assim e não esquece um dos primeiros treinos ao lado de Nélson Monte no Rio Ave: «No segundo ano do Espírito Santo, tínhamos levado 5-1 na Luz e ele deu-nos na cabeça, a dizer que parecíamos bailarinos em campo, que tínhamos sido pouco agressivos. Ele mandou vir alguns juniores para o treino, para sermos agressivos, e o Nélson Monte foi um deles. Levou tantas, coitado. Mas não serviu de muito. No jogo seguinte perdemos de novo.»

«Eu brinco com toda a gente, as pessoas vão-me conhecendo, deixam-se levar porque eu estou sempre alegre. Gosto que as pessoas à minha volta se sentem bem. Já ouve situações em que eu estava em casa doente, acontece qualquer coisa e dizem logo que foi o Ukra. Aqui no Santa Clara continua a acontecer isso», frisa o jogador, atualmente com 32 anos.

André Filipe Alves Monteiro, conhecido no mundo do futebol como Ukra, foi contando outras histórias ao longo da conversa. «O Kayembe, quando foi emprestado pelo FC Porto ao Rio Ave, qualquer coisa que acontecia ele queria resolver à porrada, porque no bairro dele era assim. Tentámos explicar-lhe que ali não era assim, que éramos uma família. Ele acabou a época já a pegar connosco para brincar, acabou a época a dizer que foi o melhor grupo que teve e que ia ter muitas saudades nossas», recorda.

«Eu sempre fui assim. O Tarantini perguntava-me: ‘como é que tu às oito e meia da manhã tens tanta alegria?’ Durante um ano, conto pelos dedos da mão os dias em que acordo mal-disposto. A vida são dois dias e vamos perder anos de vida se andarmos chateados. Temos de andar sempre com bola para a frente», sintetiza Ukra, garantindo que até no FC Porto era assim: «Uma vez, no FC Porto, fui ao urinol, meti a coisa entre as pernas, virada e comecei a urinar para trás. O Hulk e o Fucile entraram no balneário e ficaram a olhar para mim, a pensar que eu era maluco.»

O direto com Ukra e Nélson Monte no Instagram do Maisfutebol terminou com o habitual desafio de composição de uma equipa de 5 x 5, com nomes que tenham jogado com ambos ao longo da carreira.

Eis o cinco de Nélson Monte, que seria treinado por Pedro Martins: Ederson, Nélson Monte, Fábio Coentrão, Hélder Postiga e Rúben Ribeiro.

Ukra respondeu com o seguinte cinco, treinador pro André Villas-Boas: Oblak, Fábio Cardoso, João Moutinho, Ukra e Falcao.