O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, foi multado em 230 euros por ter falhado a ‘flash interview’ regulamentar após o final do jogo ante o Gil Vicente, que terminou com derrota por 2-1 das águias no Estádio da Luz, na quarta-feira, em jogo da 20.ª jornada da I Liga.

De acordo com o mapa de castigos conhecido esta sexta-feira, por parte do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o Benfica foi também multado, em 714 euros, por comportamento incorreto do público, designadamente pelos insultos proferidos ao presidente do Rui Costa.

«Adeptos do SL Benfica, assim identificados por envergarem camisolas, cachecóis e outros adereços deste clube, situados na Bancada Sagres Inferior, exclusivamente a si destinada, (fora da ZCEAP), entoaram em uníssono, de forma clara, percetível e audível a seguinte frase, ao minuto 43 da segunda parte: “Ó Rui Costa, vai pró car****”, por cinco vezes», indica o mapa de castigos do CD da FPF.

Além disso, o Benfica foi ainda multado em 3.190 euros por «comportamento incorreto do público», nomeadamente pela deflagração de um «petardo» logo após o final do jogo, perfazendo a multa total de 3.904 euros à SAD dos encarnados.