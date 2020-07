O Benfica anunciou esta terça-feira, através de um comunicado publicado no site oficial, que Nélson Veríssimo é o treinador escolhido para comandar a equipa até final da temporada. O técnico vai por isso orientar o Benfica na final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, em jogo agendado para 1 de agosto, em Coimbra.

Na nota, o Benfica explica que «o treinador Nélson Veríssimo irá comandar a equipa de Futebol Profissional até ao final da temporada 2019/2020, fazendo parte da sua equipa técnica Minervino Pietra, Marco Pedroso e Fernando Ferreira».

O clube encarnado «agradece a Bruno Lage o trabalhado realizado e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais. Votos que são extensivos aos seus adjuntos Alexandre Silva e Jhony Conceição», que também saíram com o anterior técnico do Benfica.

«Para sempre ficará na nossa história e memória o inestimável contributo de Bruno Lage e de toda a sua equipa técnica para a brilhante reconquista do título no Campeonato de 2018/2019», termina a nota do Benfica.