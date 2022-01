Declarações do treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a vitória por 2-0 sobre o Arouca, em jogo da 19.ª jornada da I Liga. Palavras do técnico sobre a exibição de Paulo Bernardo, jovem médio novamente titular na equipa:

[Paulo Bernardo:] «O Paulo é um jogador que faz parte do plantel, toda a gente reconhece qualidade e capacidade. Está num bom momento, fez um bom jogo e se conseguirmos potenciar as qualidades individuais dos jogadores e colocar ao serviço da equipa, a equipa fica mais forte. Houve outros jogadores num nível bom. Mas o Paulo está a fazer o caminho dele, é empenhado e tem de continuar tal como todos os outros que fazem parte do plantel. Aqui não interessa muito a idade, interessa a competência e qualidade que acrescentam ao jogo e, em função disso, o treinador toma as opções.»