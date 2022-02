Nélson Veríssimo acredita que o desgaste provocado pelo intenso jogo com o Ajax a meio da semana para a Liga dos Campeões não vai fazer-se notar quando o Benfica entrar em campo neste domingo com o V. Guimarães.

«O tipo de jogo que foi obrigou os jogadores a correrem muito e a estarem muito focados. No entanto, o número de dias entre um jogo e outro é suficiente, na nossa opinião, para recuperar os jogadores nos índices físicos e psicológicos. Ainda teremos mais um dia para perceber em que condições os jogadores estão», referiu em conferência de imprensa.

Para o encontro da 24.ª jornada, o Benfica não poderá contar com dois habituais titulares: Nicolás Otamendi e Julian Weigl. Baixas de dois jogadores importantes que o treinador das águias relativizou. «O nosso plantel dá-nos garantias suficiente para que quem entre tenha o rendimento esperado e certamente vão dar uma boa resposta», afirmou.

«Esperamos um Benfica dominador naquilo que é o jogo ofensivo e compacto consistente no jogo defensivo. Pegar nas muitas coisas boas que fizemos no último jogo e dar continuidade neste», projetou de seguida.

Sobre o adversário deste domingo, que chega à Luz após duas derrotas seguidas para o campeonato, Veríssimo avisou que é importante não subestimar aquele que considera ser o seu real valor. «Sabemos que vamos defrontar uma equipa com qualidade. Não podemos cair no erro de olhar única e exclusivamente para os resultados mais recentes do Vitória. Temos de fazer uma análise ao todo. Reconhecer que esta equipa tem qualidade, tem competência e é bem treinada. Como tal, é de esperar um jogo difícil em que para o superarmos temos de estar com níveis de ativação muito elevados para fazer face a este Vitória, fazer um bom jogo e conquistar os três pontos», vincou.