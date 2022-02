Nélson Veríssimo considera que a grande diferença entre a formação do Benfica e a do Ajax, é que o clube holandês usufrui de maior «estabilidade» e de maior «continuidade» na implementação das ideias de jogo de uma forma transversal.

«É uma conversa que nos levava aqui muito tempo…Acima de tudo reconhecer que o Ajax tem uma orientação, uma estratégia, um fio condutor bem definido desde há muitos anos e que é transversal da formação até à equipa A. Não conheço em pormenor aquilo que é a formação do Ajax, o que sei é de algumas informações e contatos que vamos tendo», começou por destacar.

O treinador encontra mais diferenças no produto final. «Acima de tudo reconhecer que depois, em cima, na equipa principal, também existe uma grande estabilidade, naquilo que é a ideia de jogo, naquilo que é o sistema tático implementado, naquilo que é a continuidade do grupo de trabalho ao longo dos anos, na continuidade do treinador para implementar as suas ideias. Certamente que isso, implementado na formação, ao longo do tempo, vai fazendo toda a diferença. Para comparar um com o outro, tinha de ter um conhecimento mais profundo daquilo que é essa politica do Ajax», acrescentou.

Uma estabilidade que permite ao Ajax crescer como o Benfica não tem conseguido. «Olhando para o topo da pirâmide, a principal diferença que existe, é mais estabilidade, mais continuidade naquilo que são as ideias, o grupo de trabalho. Isso ao longo do tempo acaba naturalmente por fazer a diferença», insistiu.