Declarações do treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, à BTV, após o empate a uma bola ante o Moreirense, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Faltou, acima de tudo, eficácia. Os dados valem o que valem, mas tendo em conta a posse e as situações junto da baliza do adversário, justificávamos outro resultado. Não conseguimos. Em alguns momentos tivemos dificuldade em contrariar o bloco defensivo do Moreirense. Ainda assim, a equipa foi de uma entrega total naquilo que era a perseguição do objetivo, os três pontos. Estamos muito desiludidos pelo facto de não conseguirmos.»

«Na nossa opinião, o que estava a faltar era, em função do posicionamento do bloco, dar mais largura ao nosso jogo, esticar mais aquela linha defensiva de cinco. Não tínhamos muito espaço nas costas da linha defensiva para atacar. Ainda assim, devíamos ter feito mais movimentos de ataque à profundidade. Em alguns momentos os jogadores fizeram-no, noutros momentos nem tanto. Obviamente que houve também mérito do que foi a estratégia defensiva do Moreirense, mas ainda assim devíamos ter feito mais, no sentido de desmontar essa estrutura defensiva. Não conseguimos encontrar as soluções, mas temos de analisar e pensar já no próximo jogo.»

«Estamos frustrados pelo facto de não conseguirmos os três pontos. Sabemos o que é a nossa luta, não vamos abdicar dela. O desafio é difícil. Agora, o que tenho a dizer aos meus jogadores é para descansarem, recuperarem, vamos analisar o que não correu bem e meter já o foco no Arouca.»