Figura: Niasse

Num jogo marcado pela falta de golos, Babacar Niasse acabou por ser uma das figuras mais importantes para o Tondela sair deste encontro com um ponto. Apesar de algumas saídas em falso, o guardião foi decisivo para o lado dos beirões

Momento do jogo: expulsão de João Pedro (53m)

Depois de uma primeira parte em que o Tondela esteve um pouco mais por cima no encontro, a expulsão de João Pedro aos 57 minutos ditou uma reviravolta no jogo. O Moreirense cresceu e passou a assumir as despesas do jogo, ainda que não tenha tido engenho para mudar o resultado.

Outros destaques

Enzo Martínez

O jogo do central beirão fica marcado por uma exibição segura, sem dar muita margem de manobra aos avançados do Moreirense. Enzo mostrou que para além da sua capacidade defensiva, é também bom com os pé e acabou por subir várias vezes ao meio campo para ajudar o Tondela no processo ofensivo

Rafael Barbosa

Sem uma referência no ataque do Tondela, foi o extremo quem foi pegando na bola e carregando a equipa para a área adversária. Apesar de não ter tido a destreza e confiança a que tem habituado os adeptos, Rafael Barbosa foi dos que mais tentou.

Derik

Sem conseguir fazer o golo, acabou por ser o jogador que mais desequilibrou na frente de ataque do Moreirense. O avançado foi o autor de algumas das melhores oportunidades do jogo.

Fábio Pacheco

Foi um dos jogadores mais interventivos no meio campo do conjunto de Moreira de Cónegos, tendo sido um ponto chave na ligação entre a defesa e o ataque.