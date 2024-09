Declarações do médio do FC Porto, Nico González, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Farense, em jogo da 5.ª jornada da Liga:

[Ricardo Velho evitou uma goleada:] «Sem dúvida, fez um grande jogo, a verdade é que merece ser o homem do jogo. Evitou quatro, cinco, seis ocasiões claríssimas, que na maioria das vezes devia ser golo e os postes também evitaram alguns golos.»

[O que é que preciso ter em jogos destes para nunca perder a tranquilidade em busca da vitória:] Confiar no plano, no que estamos a fazer, no que temos vindo a fazer desde o início da pré-época e creio que estamos a fazer grandes jogos e foi mais um. Merecíamos muito mais e foi uma pena ficar só 2-1 e sofrer um pouco até ao final, mas foi um grande jogo de todos.»

[Importância da vitória após uma derrota e a pausa de seleções:] «Sem dúvida, no FC Porto, perder é algo que não pode acontecer e temos de tentar que aconteça o mínimo possível e, depois de uma derrota, o mais importante é voltar o quanto antes a uma vitória. Foram duas semanas um pouco longas por isso, porque ficámos com má sensação de Alvalade, mas voltámos e estamos muito fortes.»

[Samu decidiu com golo no seu primeiro jogo no Dragão. O que estará a sentir:] «Muitas emoções, este é um campo incrível, adeptos incríveis e entrar no seu primeiro jogo e resolver é muito importante para ele e para a equipa. Estou certo de que ficará com muita confiança e que vai continuar a ajudar como hoje.»