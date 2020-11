Nicolai Skoglund foi a grande figura do jogo-treino do Sporting contra a equipa B, realizado na última segunda-feira. Quem?



Skoglund é avançado, internacional sub-17 pela Noruega e presença assídua na equipa de sub-23 dos leões. O jogador de 17 anos chegou a Alvalade em 2018 e começou por integrar a equipa de sub-17, saltando depois para os sub-19 e para a equipa de sub-23 onde regista dois golos em cinco partidas na presente temporada.



Juntamente com Tiago Tomás e Eduardo Quaresma, o norueguês foi um dos 12 elementos da formação verde e branca a assinar contrato profissional com o Sporting em março de 2019. Na altura, o presidente Frederico Varandas referiu que alguns do futebolistas que o emblema leonino segurou eram pretendidos «por vários clubes europeus».



Mais tarde, em outubro deste ano, a SAD do Sporting decidiu premiar Skoglund e renovou-lhe novamente o contrato.



O jogador de 17 anos fez dois golos no apronto de segunda-feira e está a aproveitar a ausência dos vários internacionais para se mostrar ao técnico Rúben Amorim. Nuno Santos também bisou e Gonçalo Inácio anotou o outro golo da equipa principal que goleou a formação secundária por 5-0.



A equipa inicial apresentada por Amorim: Adán, Eduardo Quaresma, Neto e Gonçalo Inácio; Borja, Palhinha, Matheus Nunes e Antunes; Nuno Santos, Nicolai Skoglund e João Mário.