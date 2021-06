O futebolista argentino Nicolás Gaitán, despediu-se publicamente esta quarta-feira do Sporting de Braga, deixando uma mensagem através das redes sociais pessoais.

«Muito obrigado Sporting de Braga por esta época, onde conquistámos a Taça de Portugal. Por me receber e tratar tão bem. Tive o prazer de conhecer grandes profissionais e melhores pessoas. Muita sorte no futuro e continuem as conquistas», referiu, através da rede social Instagram.

«Muito obrigado Portugal por me tratarem tão bem, independentemente da camisola que leve», escreveu, ainda.

Gaitán fez 23 jogos e três golos pelo Sporting de Braga, tendo conquistado a Taça de Portugal, na final ante o Benfica, o seu antigo clube.

O argentino de 33 anos já tinha passado por Portugal no Benfica durante seis épocas, entre 2010 e 2016.