Nicolás Otamendi cumpriu esta quarta-feira de manhã o primeiro treino com a camisola do Benfica. O defesa argentino tomou o pequeno-almoço já no Seixal, onde cumprimentou os novos companheiros.

Depois, Otamendi integrou os trabalhos de preparação com vista ao jogo de domingo no Estádio da Luz diante do Farense.

Na conferência de imprensa de apresentação como reforço dos encarnados, o central ex-Manchester City disse estar pronto dar dar contributo imediado à equipa.