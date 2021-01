Ruben Amorim já pode ser treinador ‘de plenas funções’.

O técnico do Sporting já está inscrito e a frequentar o curso do grau IV/UEFA PRO, conforme avançou o Record e confirmou o Maisfutebol.

Amorim concluiu a formação geral no corrente mês, faltando-lhe concluir a formação específica, algo que poderá fazer em julho de 2021.

Tendo em conta aquilo que diz o artigo 82.º do regulamento das competições da Liga, «bastará que o treinador principal esteja a frequentar o curso para obtenção do grau exigido, devidamente comprovado por declaração emitida pela FPF» para ser inscrito como treinador principal.

Quer isto dizer que já a partir do jogo frente ao Rio Ave, agendado para esta sexta-feira, Ruben Amorim poderá constar como treinador principal na ficha de jogo, passando a exercer todas as funções que cabem ao treinador: dar instruções para o relvado em qualquer momento, falar nas entrevistas rápidas após o jogo e também… não ter de usar máscara no banco.