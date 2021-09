O Conselho de Arbitragem completou esta quinta-feira a lista de nomeações das equipas de arbitragem para os jogos da 7.ª jornada da Liga.

Depois de na véspera já terem sido divulgados os árbitros para os jogos de sexta-feira, incluindo a receção do Sporting ao Marítimo e a deslocação do FC Porto a Barcelos, o Conselho de Arbitragem divulgou esta quinta-feira as restantes nomeações, com destaque para a eleição de Luís Godinho para a deslocação do Benfica a Guimarães, marcada para sábado.

Todas as nomeações para os jogos da 7.ª jornada:

Sporting-Marítimo

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Luciano Maia

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus

Gil Vicente-FC Porto

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e João Bessa Silva

4.º árbitro: João Casegas

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Gonçalo Freire~

Moreirense-Arouca

Árbitro: Fábio Melo

Assistentes: Sérgio Jesus e André Dias

4.º árbitro: Rui Silva

VAR: João Pinheiro

AVAR: Luciano Maia

Vitória Guimarães-Benfica

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

Tondela-Famalicão

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Rui Costa

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus

Santa Clara-Sp. Braga

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Mota e Pedro Martins

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Tiago Martins

AVAR: João Gonçalves

Portimonense-Vizela

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Vasco Santos

AVAR: Inácio Pereira

Paços de Ferreira-Belenenses

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Pedro Felisberto e Carlos Campos

4.º árbitro: Bruno Rebocho

VAR: Luís Ferreira

AVAR: David Silva

Boavista-Estoril Praia

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Soares e José Luzia

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Tiago Leandro