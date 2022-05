O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta quarta-feira, as nomeações para os jogos da 33.ª jornada da Liga a disputar entre os dias 6 e 7 de maio.



Luís Godinho vai arbitrar o Clássico entre Benfica e FC Porto, no estádio da Luz. O árbitro da AF Évora vai ter como auxiliares Rui Teixeira e Valter Rufo enquanto o quarto árbitro é Tiago Martins. Por sua vez, no Cidade do Futebol vai estar João Pinheiro no papel de VAR.



Por sua vez, Rui Costa vai dirigir a visita do Sporting a Portimão e vai ter como assistentes Nuno Manso e Carlos Martins. O VAR designado para o encontro é Hélder Malheiro.



Os árbitros já conhecidos para os jogos da 33.ª jornada da Liga:

Boavista-Vitória

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Fábio Melo

AVAR: Sérgio Jesus

Estoril Praia-Moreirense

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Inácio Pereira

Benfica-FC Porto

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: Tiago Martins

VAR: João Pinheiro

AVAR: Luciano Maia

Portimonense-Sporting

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e Carlos Martins

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Gonçalo Freire