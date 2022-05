O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol já divulgou a equipa de arbitragem para o Paços de Ferreira-Benfica, jogo que abre a 34.ª e última jornada da Liga.

Hugo Silva vai dirigir o encontro na Capital do Móvel, auxiliado por José Luzia e Hugo Coimbra. Rui Lima será o quarto árbitro, com Bruno Esteves no VAR, auxiliado por Pedro Mota.

Nomeações divulgadas pelo CA:

FC Paços de Ferreira-SL Benfica

Árbitro: Hugo Silva

Assistentes: José Luzia e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Mota

Nomeações para os jogos da 34.ª jornada da Liga Portugal 2 Sabseg:

FC Porto B-SL Benfica B

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Sérgio Jesus

4.º árbitro: José Bessa

CF Ac. Viseu-FC Penafiel

Árbitro: João Pinho

Assistentes: Andreia Sousa e José Caldeira

4.º árbitro: Álvaro Mesquita

Nomeações da Secção Não Profissional para o jogo da segunda mão do playoff da Liga 3:

UD Leiria-FC Alverca

Árbitro: Marco Cruz

Assistentes: Sérgio Ribeiro e Filipe Fernandes

4.º árbitro: João Bernardino

VAR: André Neto

AVAR: Sérgio Guelho

Nomeações da Secção Não Profissional para o jogo da final da Liga 3:

SCU Torreense-UD Oliveirense

Árbitro: Pedro Ferreira

Assistentes: Nuno Freitas e José Pereira

4.º árbitro: João Mendes

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Rui Silva