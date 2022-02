O Benfica divulgou esta segunda-feira os nomes dos candidatos para os Galardões Cosme Damião, no âmbito de mais um aniversário do clube.



Ao todo há 30 candidatos para oito categorias: Revelação Futebol Feminino, Revelação Futebol Masculino, Revelação Modalidades, Atleta de Alta Competição, Treinador do Ano, Futebolista Masculino do Ano, Futebolista Feminino do Ano e Modalidade.



No que respeita ao futebol masculino, Rafa, Darwin, Vlachodimos, Vertonghen e Otamendi são os candidatos a jogador do ano enquanto Gonçalo Ramos, Morato, e Paulo Bernardo concorrem para jogador revelação.



O processo de votação estará aberto até às 19h04 de 25 de fevereiro.



TODOS OS NOMEADOS:

Futebolista Masculino do Ano: Rafa, Darwin, Vlachodimos, Otamendi e Vertonghen;

Futebolista Feminino do Ano: Cloé Lacasse, Pauleta, Andreia Faria e Catarina Amado;

Revelação Futebol Masculino: Paulo Bernardo, Gonçalo Ramos e Morato;

Revelação Futebol Feminino: Kika Nazareth, Lúcia Alves e Beatriz Cameirão;

Revelação Modalidades: José Miranda (hóquei em patins masculino), Silvestre Ferreira (futsal masculino), Mariana Silva (basquetebol feminino) e Inês Severino (hóquei em patins feminino;

Modalidade: Voleibol masculino, basquetebol feminino, futsal feminino, hóquei em patins feminino e atletismo masculino;

Atleta de Alta Competição: Pedro Pichardo (triplo salto), Fernando Pimenta (canoagem) e Joana Soeiro (basquetebol feminino);

Treinador do ano: Eugénio Rodrigues (basquetebol feminino), Marcel Matz (voleibol masculino) e Filipa Patão (futebol feminino);