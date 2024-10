Nuno Almeida, conhecido árbitro do futebol nacional, pendurou as chuteiras e o apito.

Este sábado, o árbitro de 49 anos arbitrou o último jogo da carreira, o Moreirense-Santa Clara. No fim, o juiz recebeu uma guarda de honra, vénias, vários aplausos e um cartaz de um jovem adepto que também tem o sonho de ser árbitro.

No final do encontro, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, o árbitro foi até à bancada cumprimentar um jovem adepto, equipado à árbitro e que trazia um cartaz a agradecer a Nuno Almeida pelos 31 anos de carreira.

Nuno Almeida acabou por oferecer o apito e os cartões ao radiante adepto.

Veja o momento: