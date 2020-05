O plantel do Desportivo das Aves regressou aos treinos no relvado esta segunda-feira, de forma individual e sem testes de despistagem à covid-19.

Repartidos pelo relvado do estádio do CD Aves e por um relvado de apoio junto ao pavilhão do clube, os atletas trabalharam de novo ao ar livre, quase dois meses depois da paragem dos campeonatos.

Os 24 atletas do plantel profissional foram divididos em grupos de três jogadores, «que trabalharam individualmente durante uma hora até ao final da tarde», referiu o Desp. Aves, em comunicado.

No relvado de apoio trabalharam dez jogadores da equipa sub-23, sob orientação do técnico Leandro Pires. Mesmo com o fim da Liga Revelação, os atletas trabalharam com vista a poderem ser uma reserva à disposição do plantel principal para o resto da I Liga, cujo regresso foi autorizado pelo Governo, para o final de maio.

«A temperatura dos atletas foi monitorizada à chegada, antes de passarem para as mãos dos preparadores físicos, munidos do respetivo equipamento de proteção individual», refere o clube avense.

Durante o estado de emergência no país, que viu Beunardeau e Welinton saírem do plantel, o defesa Jaílson e o avançado Mehrdad Mohammadi recuperaram das respetivas luxações num ombro. Por isso, o técnico Nuno Manta Santos não tem qualquer jogador indisponível.

Os jogadores chegaram ao recinto já equipados e tomaram banho em casa.