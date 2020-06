Nuno Mendes foi lançado na equipa principal do Sporting frente ao Paços de Ferreira, entrando em campo ao minuto 72, a poucos dias de celebrar o 18.º aniversário. O clube pretende renovar a breve prazo com o promissor lateral esquerdo, que termina contrato em 2022.

Recentemente, em entrevista ao Canal 11, Frederico Varandas definiu Nuno Mendes como «o melhor lateral esquerdo sub-19 da Europa». O Sporting tem noção do potencial do jovem internacional português e quer estender a ligação contratual quando for possível, ou seja, a partir da próxima sexta-feira.

De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, ainda não há uma proposta formal em cima da mesa, mas o tema já foi abordado entre as partes.

Nuno Mendes está no Sporting desde 2011 e deu um salto considerável na presente temporada. Depois de representar a equipa de sub-17, o lateral esquerdo já atuou pelos sub-19 (quatro jogos), pelos sub-23 (17 jogos) e agora pela formação principal, concretizando mais um objetivo.



«Feliz pela estreia em Alvalade, mais um objetivo concretizado mas é só o início, agora é continuar a trabalhar», reagiu o jovem, nas redes sociais.



Para além de Nuno Mendes, Rúben Amorim mantém uma aposta firme no defesa-central Eduardo Quaresma. Curiosamente, as duas promessas do Sporting foram entrevistadas pelo Maisfutebol em outubro de 2019. Pode ver ou rever a entrevista no vídeo em anexo.