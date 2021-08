Ruben Amorim confirmou nesta quinta-feira que não poderá contar no jogo com o Vizela com dois habituais titulares do Sporting: Nuno Mendes e Porro.

E se no caso do defesa espanhol a ausência já era esperada desde o início da pré-época, o internacional português lesionou-se nesta semana, após a conquista da Supertaça e falha também o arranque da Liga.

«São só esses dois jogadores que estão indisponíveis», declarou, não abrindo totalmente o jogo sobre se será Ruben Vinagre o substituto de Nuno Mendes na lateral-esquerda.

«O Nuno Mendes está fora do jogo. O Vinagre é uma das opções, mas acabou de chegar e não quero dizer tudo ao mister Pacheco», atirou.

Confrontado com o triunfo na Supertaça e a motivação que esse título pode trazer à equipa, Amorim sublinhou que há muito por onde crescer, até porque a equipa quer ser mais dominadora do que foi na época passada.

«Temos de melhorar várias coisas, nem tudo foi bom na Supertaça. Estivemos bem defensivamente, mas acho que podemos melhorar e há jogadores que vão subir de forma. Temos o grupo todo preparado. Podemos ser mais dominadores, é um dos objetivos para esta época», revela.

«O Dani esteve sempre muito bem na pré-época e acreditamos muito nele, mas só podíamos levar 18 jogadores. O Tabata podia jogar ali no meio e na outra posição para onde entrou. Fazendo duas posições, garantia-me mais opções e foi por isso que decidimos assim. Mas o Dani vai voltar à convocatória», nota.

