Figura: Nuno «o desbloqueador»

Um jogo disputado num relvado pesado e sob chuva pedia um desbloqueador, e Nuno Santos cumpriu a missão com excelência. O golo marcado muito perto do intervalo por Nuno Santos, que até então se esforçou com todas as armas que tinha ao seu dispor para facilitar tal tarefa aos colegas, abriu um caminho seguro para o Sporting alcançar os três pontos e o reforço de liderança.



Momento: Jovane regressa e mata o jogo

Cruzamento do lado direito do ataque, Lucas alivia mal e deixa a bola em Tiago Tomás, que cruza sem demoras e com propriedade para Jovane - que não jogava desde final de novembro - fugir à marcação e encostar para a baliza do desamparado Daniel.

Outros destaques:

Pedro Gonçalves

Grande segunda parte do médio ofensivo português, aproveitando bem os espaços dados pelo Nacional. Esteve perto do golo em pelo menos três ocasiões, tendo numa delas atirado ao poste. Correu e lutou muito contra um terreno adverso.

Palhinha

Exibição segura e autoritária do médio defensivo dos leões, fechado muito bem os espaços e roubando bolas na raça, que depois entregou quase sempre bem para os colegas.

Daniel Guimarães

O guardião do Nacional voltou a ser dos elementos mais seguros e consistentes da equipa. Sofreu dois golos, é certo, mas não podia estar em todo o lado.

Lucas Kal

Jovem central brasileiro ficou mal na fotografia no golo de Jovane, mas antes desse momento, em cima dos 90, exibiu segurança ante efetuando muitos cortes oportunos.