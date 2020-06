Figura: Nuno Santos



Depois de tudo o que aconteceu e do que tudo o que viveu, esta era a noite que merecia. Foi quem agarrou a equipa no momento mais delicado com correrias desenfreadas, cruzamentos açucarados e um golo sensacional. O extremo do Rio Ave ofereceu de bandeja o 1-2 a Taremi que permitiu à equipa reentrar na partida. Mais tarde, fez o golo da noite: um vólei fabuloso de pé esquerdo. Nuno Santos continuou a abrir o livro e assistiu Dala para o 3-2. Enfim, a noite foi toda dele.





Momento: penálti no último suspiro, 90+2



Rolando estava há três minutos em campo quando cortou com o braço o remate de Leandro. O árbitro apontou para a marca de penálti e expulsou o central. Após o VAR validar a decisão de Nuno Almeida, Taremi revelou frieza e bateu Matheus: 4-3. Final louco como não podia deixar de ser.



Outros destaques:



Galeno: o brasileiro teve uma exibição intermitente, mas ficou ligado a dois dos três golos bracarenses. No regresso a Vila do Conde, Galeno apresentou a velocidade habitual, ajudando o Sp. Braga a sair para o ataque quando era o Rio Ave que dominava a posse de bola. Notável a classe com que colocou a bola na cabeça de Paulinho para o 3-3. Falta-lhe apenas melhor definição em alguns momentos para expressar todo o talento que tem.



Taremi: é um avançado chatinho, mas recheado de qualidade. O iraniano incomodou sucessivamente a linha defensiva bracarense, fartando-se de procurar a profundidade. Foi assim, por exemplo, que viu David Carmo roubar-lhe um golo feito aos nove minutos. Mas Taremi é o típico avançado que falha poucas vezes: à segunda oportunidade, converteu e deu início à reviravolta vilacondense. Perdeu fulgor na segunda parte, ainda que se tenha associado de forma interessante, sobretudo com Mané. Arrepiante a frieza nos descontos ao converter o penálti que deu o triunfo ao Rio Ave.



Paulinho: pouco mais se pode pedir a um avançado. Paulinho foi poucas vezes servido em condições, embora tenha trabalhado bastante em prol da equipa. Apareceu em apoio, ofereceu solução de passe e apontou dois golos. O avançado elevou-se nos momentos em que a equipa mais precisou e revelou uma frieza invulgar na cara de Kieszek. Em suma, fez um bom jogo.



Gelson Dala: tem um talento impressionante e mostrou-o esta noite. O angolano acumulou pormenores deliciosos, contornando camisolas vermelhas com uma facilidade tremenda, e acrescentou inteligência na circulação de bola da sua equipa. Depois, Dala exibiu a facilidade de remate que possuiu quando encheu o pé e bateu Matheus, confirmando a reviravolta rioavista.