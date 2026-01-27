Após um dia de folga, o Sporting voltou a treinar em Alcochete, na Academia Cristiano Ronaldo, na manhã desta terça-feira. A equipa prepara a deslocação ao estádio San Mamés, para defrontar o Athletic Bilbao.

A grande novidade é a inclusão de Nuno Santos no treino da equipa principal após uma longa paragem por lesão. O ala nunca jogou às ordens de Rui Borges.

Além disso, Eduardo Quaresma treinou com o recurso a uma máscara protetora e voltou aos trabalhos. Lesionou-se na face diante do V. Guimarães, na Taça da Liga. No boletim clínico continuam Fotis Ioannidis e Geovany Quenda.

A comitiva viaja ainda nesta terça-feira para o País Basco, com a conferência de imprensa de Rui Borges e um jogador marcada para as 18h30 de Portugal Continental. O duelo da última jornada da fase de Liga da Champions acontece às 20 horas de quarta-feira e tem acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.