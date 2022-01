Pedro Porro foi o único ausente no regresso do Sporting ao trabalho, esta quarta-feira, no treino que assinalou o arranque da preparação para a receção ao Sp. Braga, jogo da 19.ª jornada da Liga marcado para o próximo sábado (20h30).

O lateral espanhol continua a recuperar de uma lesão muscular na coxa direita e não subiu ao relvado.

Além do lateral, Ruben Amorim também não vai poder contar com Nuno Santos para defrontar a equipa de Carlos Carvalhal, uma vez que o avançado foi suspenso por um jogo na sequência dos incidentes no final do jogo em Vizela.

Os leões voltam ao trabalho esta quinta-feira, pela manhã, com mais uma sessão de treino em Alcochete.