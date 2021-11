O futebolista Nuno Sequeira, do Sporting de Braga, sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai falhar o resto da época 2021/22, confirmou esta segunda-feira o emblema minhoto, em comunicado.

«Na sequência da lesão contraída no encontro frente ao Benfica, e após realização de exames complementares na manhã de hoje, comunica-se que Nuno Sequeira sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador será submetido nos próximos dias a uma intervenção cirúrgica e terá pela frente um prolongado período de recuperação, estando por isso descartado o seu regresso à competição nesta temporada», refere o Sp. Braga, em comunicado.

Sequeira, lateral-esquerdo de 31 anos, lesionou-se no final da primeira parte do jogo no Estádio da Luz, da 11.ª jornada da I Liga, na noite de domingo, que terminou com triunfo do Benfica por 6-1.

A cumprir a quinta época nos minhotos, Sequeira leva 13 jogos em 2021/22, mas fica por aqui devido à grave lesão sofrida.

Quem também acaba a época devido a lesão sofrida no Benfica-Sp. Braga é Lucas Veríssimo, central da equipa comandada por Jorge Jesus.