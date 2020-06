A figura: Nuno Tavares

Grande exibição do jovem lateral esquerdo em Vila do Conde, demonstrando argumentos para colmatar a ausência de Grimaldo até ao final da temporada. Principal novidade numa defesa totalmente Made in Seixal, Nuno Tavares demonstrou personalidade e uma assinalável noção de equilíbrio, cumprindo no plano defensivo e destacando-se em várias iniciativas pelo seu flanco. O maior destaque, naturalmente, vai para a tabela e o belo cruzamento que permitiu a Seferovic iniciar a reviravolta, ao minuto 64.

O momento: cabeçada de Weigl para a vitória (87m)

O Benfica pressionava, pressionava muito, mas o tempo escasseava e o 1-2 estava a tardar. O Rio Ave bloqueava os caminhos para a sua baliza, os encarnados pressionavam intensamente e chegariam à vantagem na sequência de um pontapé de canto cobrado por Pizzi. Weigl surgiu no coração da área para garantir o triunfo com um colocado cabeceamento, sem hipóteses para Kieszek (87m).

Outros destaques:Seferovic

Impressionante a diferença entre o suíço e Dyego Sousa, que assistiu involuntariamente Taremi para o 1-0 e foi apanhado em fora-de-jogo no potencial empate do Benfica, ainda na primeira parte. Bruno Lage mudou ao intervalo e saiu a ganhar com a aposta em Seferovic, que atirou à trave pouco depois de entrar e viria a anular a desvantagem ao minuto 64. Com mobilidade e acutilante na área, o suíço ainda ficou perto do bis, antes do 1-2 de Weigl, mas errou o alvo.

Taremi

É um dos melhores avançados da Liga e está a demonstrar toda a sua qualidade nesta época de estreia em Portugal. Conquistou o livre que permitiu ao Rio Ave inaugurar a contagem, enganando Ferro, e agradecendo a assistência de Dyego Sousa para marcar o 10.º golo no campeonato. Foi uma contante dor de cabeça para os defesas-centrais do Benfica.



Weigl



Uma contratação contestada por alguns adeptos, pelo valor investido num médio com caraterísticas tradicionalmente defensivas, Weigl tem apesar de tudo assinado exibições de bom nível. Em Vila do Conde, apresentou-se numa linha baixa, libertando Gabriel e sobretudo Taarabt para missões ofensivas. Rendimento positivo e impacto decisivo no jogo, marcando o primeiro golo de cabeça na carreira. E que golo!

Aderllan

O Rio Ave perdeu mas Aderllan Santos esteve em plano de destaque no jogo atribulado de Vila do Conde. Acumulou vários cortes vistosos no setor mais recuado da equipa local, procurando evitar a reviravolta do Benfica. Esforço inglório, de qualquer forma.