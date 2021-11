O Benfica está de luto pela morte de Júlio Borges.



Em comunicado, as águias lamentam a perda do sócio de mérito e vitalício que partiu esta segunda-feira, aos 92 anos.



Júlio Borges entrou para o clube como secretário das Atividades Desportivas em 1981 e depois foi secretário do Departamento de Futebol entre 1981 e 1987. Além disso, foi capitão da equipa de volebiol dos encarnados entre 1948 e 1958.



A cerimónia fúnebre realiza-se esta terça-feira, às 14h30 na Igreja São João de Deus (Praça de Londres).