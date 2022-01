Maria Amélia Canossa, que dá voz ao hino e à marcha do FC Porto, morreu esta terça-feira, aos 88 anos.



Nascida na Invicta no seio de uma família portista em outubro de 1933, Maria Amélia Canossa começou a assistir aos jogos no Campo da Constituição. Pouco depois, iniciou uma colaboração com a Rádio Clube do Norte e começou uma carreira ligada à música.



A sua carreira musical incluiu vários êxitos entre as décadas de 1940 e 1960, mas foi com o Hino e a Marcha do FC Porto, gravado pela primeira vez em março de 1952 que se tornou conhecida.



À família enlutada, o Maisfutebol endereça as mais sentidas condolências.