O Sp. Braga emitiu ao início da tarde uma nota de pesar pelo falecimento de Dito, antigo jogador do clube.

Numa nota publicada, os bracarenses recordam o percurso do antigo defesa no clube, com sete épocas como jogador profissional e treinador da formação durante dois anos.

Recorde-se que Dito, que atualmente era diretor desportivo do Gil Vicente, faleceu esta manhã vítima de ataque cardíaco.