O Observatório do Futebol (CIES) publicou um estudo nesta quarta-feira em que destaca os jogadores que mais devem valorizar-se no próximo semestre, tendo em conta o seu desempenho individual nos últimos seis meses e o contexto dos clubes em que jogam.

O jogador com maior valorização prevista é Yan Diomandé, extremo do Leipzig de 19 anos que deve aumentar o seu valor de mercado em 40.01 milhões de euros. Mas olhando apenas para as Ligas fora das top-5, surgem quatro jogadores da liga portuguesa.

Nesse aspeto, Victor Froholdt e William Gomes, do FC Porto, surgem no pódio dos jogadores que mais podem valorizar. O CIES prevê que o médio-centro irá valorizar 12.7 milhões de euros e o extremo 11.6 milhões de euros.

Mais abaixo na lista, o lateral bósnio Amar Dedic surge na sétima posição com 9.0 milhões de euros de valorização prevista. Já o sueco Samuel Dahl é décimo, com 7.9 milhões de euros.