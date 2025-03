Rodrigo Mora é o jogador sub-20 com mais assistências e segundas assistências (o último passe imediatamente antes da assistência) por noventa minutos, nas principais 45 divisões de futebol mundiais - fora as big-5.

A estatística foi divulgada pelo CIES, o Observatório do Futebol. Por noventa minutos, o jovem jogador do FC Porto (ainda com 17 anos) consegue uma média 0.55 assistências e segundas assistências.

É o único jogador português na lista. É seguido pelo dinamarquês Thomas Jorgensen, do Viborg, e Lorran, do Flamengo. Sverre Nypan, que já foi apontado a clubes nacionais, surge em sexto na lista.