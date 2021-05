O FC Porto comunicou esta sexta-feira à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que foram subscritas 93 por cento do valor total da Oferta Pública de Subscrição «FC Porto SAD 2021-23», que era de 70 milhões de euros, o que corresponde a uma subscrição superior a 65 milhões de euros, um recorde no futebol português.

No dia em que ficou fechada a oferta pública, o clube do Dragão informou que «foram recolhidas intenções de subscrição consubstanciadas em 3.467 ordens, que correspondem a um montante total de 65.201.000 milhões de euros».

As ordens de subscrição recolhidas esta sexta-feira, último dia do prazo, correspondem a 9 por cento do total de ordens recolhidas até ao momento e de 9 por cento do total, informa ainda o clube.

Esta operação passa a ser o maior empréstimo obrigacionista realizado em Portugal por uma sociedade anónima desportiva, superando a emissão realizada pelo Benfica, em abril de 2017, no valor de 60 milhões de euros.

A fechar o comunicado dirigido à CMVM, o FC Porto informa ainda que os resultados finais da oferta serão apurados e divulgados na próxima segunda-feira, dia 24 de maio, em Sessão Especial da Euronext Lisbon.