Iván Barbero, avançado espanhol de 26 anos, é o novo reforço do Arouca, proveniente dos espanhóis do Deportivo Corunha. Assina contrato de dois anos com o clube, até 2027.

Natural de Almería, em Espanha, o avançado realizou a sua formação no principal clube da cidade, com o mesmo nome. Saiu em 2017/2018 para a equipa B do Osasuna e foi cedido entretanto ao Almería e ao Alcorcón.

Nas últimas duas temporadas representou o Deportivo, apontando 17 golos pela formação que competiu na segunda divisão. Curiosamente, vai envergar a camisola 17 em Arouca.

O avançado espanhol terá em Arouca a primeira experiência no estrangeiro, sob o leme de Vasco Seabra.