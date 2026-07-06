João Gonçalves é reforço do Nacional até junho de 2028.

Através de um comunicado, os insulares confirmaram a chegada do guarda-redes português de 25 anos, que na última temporada representou os romenos do Universitatea Craiova.

Com formação no Boavista, João Gonçalves estava livre no mercado e prepara-se para representar o terceiro clube no principal escalão do futebol português, depois dos axadrezados e do AVS.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

«O Clube Desportivo Nacional informa que chegou a acordo com o guarda-redes João Gonçalves, que passa a integrar o plantel principal até o final da temporada 2027/2028.

Com 25 anos, o guardião português encontrava-se livre de vínculo contratual, depois de ter representado o Universitatea Craiova, da Roménia.

Formado no Boavista FC, João Gonçalves conta ainda com passagens pelo AVS Futebol SAD, acumulando experiência no futebol profissional português e no estrangeiro.

João Gonçalves irá integrar esta 3ª feira os trabalhos da equipa orientada por João Gião, iniciando a preparação para a nova temporada.

Bem-vindo, João!»