OFICIAL: Nacional reforça baliza com João Gonçalves
Atleta de 25 anos assina um contrato válido para as próximas duas épocas
Atleta de 25 anos assina um contrato válido para as próximas duas épocas
João Gonçalves é reforço do Nacional até junho de 2028.
Através de um comunicado, os insulares confirmaram a chegada do guarda-redes português de 25 anos, que na última temporada representou os romenos do Universitatea Craiova.
Com formação no Boavista, João Gonçalves estava livre no mercado e prepara-se para representar o terceiro clube no principal escalão do futebol português, depois dos axadrezados e do AVS.
Leia aqui o comunicado na íntegra:
«O Clube Desportivo Nacional informa que chegou a acordo com o guarda-redes João Gonçalves, que passa a integrar o plantel principal até o final da temporada 2027/2028.
Com 25 anos, o guardião português encontrava-se livre de vínculo contratual, depois de ter representado o Universitatea Craiova, da Roménia.
Formado no Boavista FC, João Gonçalves conta ainda com passagens pelo AVS Futebol SAD, acumulando experiência no futebol profissional português e no estrangeiro.
João Gonçalves irá integrar esta 3ª feira os trabalhos da equipa orientada por João Gião, iniciando a preparação para a nova temporada.
Bem-vindo, João!»