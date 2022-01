O Famalicão informou que Dylan Batubinsika, Simon Banza e Ofori estão infetados com covid-19 e não serão opção para o jogo no Dragão, da 19.ª jornada da Liga.



Além deste trio que testou positivo ao novo coronavírus, Rui Pedro Silva não pode contar com os lesionados Rúben Lima (lesão muscular na coxa esquerda), Heriberto (fratura do dedo do pé direito) e Diogo Figueiras (lesão muscular na coxa direita).



Alexandre Penetra, suspenso, também não estará disponível para a partida frente ao FC Porto, marcada para as 20h30 do próximo domingo.