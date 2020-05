O FC Porto voltou esta segunda-feira ao trabalho no Olival, embora ainda condicionado devido à pandemia da covid-19.

O regresso estava marcado para as 09h00 para um dos três grupos em que o plantel foi dividido. Antes do treino no relvado, os jogadores têm de realizar exames imunológicos.

Sérgio Conceição, que foi o primeiro a chegar, apresentou-se no centro de treinos cerca de meia hora antes das 09h00. Sérgio Oliveira foi o primeiro dos atletas, num grupo que integrou ainda Marcano, Pepe, Fábio Silva e Luiz Díaz.