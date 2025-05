O campeonato acabou e há 11 jogadores que se destacaram pela positiva na Liga, numa análise de acordo com a média da pontuação do Sofascore, parceiro do Maisfutebol, ao longo da temporada 2024/25.

Viktor Gyökeres, melhor marcador do campeonato e estrela do Sporting, lidera a equipa com a pontuação mais alta (8).

De resto, o Benfica e o Sporting são as equipas mais representadas, ambas com quatro atletas.

O FC Porto, V. Guimarães e Nacional têm um jogador cada no onze.