A 16.ª jornada encerrou esta segunda-feira com o triunfo do Santa Clara sobre o Famalicão e apesar de ser a penúltima desta primeira volta da Liga, é a última de 2024.

Ora, conjugadas as notas do Maisfutebol e do SofaScore - o nosso parceiro estatístico - os principais destaques são dois jogadores de Sporting e FC Porto, ainda que a melhor equipa desta jornada tenha representantes de oito clubes.

No dérbi entre Sporting e Benfica, Geny Catamo apontou o golo decisivo que confirmou o triunfo de Rui Borges no jogo de estreia no comando técnico dos leões. Além disso, Eduardo Quaresma apresentou-se também em grande plano na defesa dos leões, sendo que Kökcü foi o melhor elemento dos encarnados no encontro.

Já no outro dérbi da jornada, que opôs o FC Porto ao Boavista, Samu assinou mais um «bis» e esteve em destaque, juntamente com o jovem Rodrigo Mora, com uma exibição e um golo de encher as medidas. Os dois jogadores foram fundamentais para a goleada conseguida frente aos axadrezados por 4-0.

Há ainda a destacar a presença de Ricardo Velho (Farense), que realizou uma excelente exibição frente ao V. Guimarães, a de Nuno Moreira (Casa Pia) que apontou um dos golos que gelou a Pedreira e a de Clayton (Rio Ave), com um «bis» essencial para o triunfo dos vilacondenses sobre o Nacional.

Confira aqui o melhor onze desta 16.ª jornada: