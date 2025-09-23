O FC Porto é o clube com maior representação no onze da sexta jornada da Liga, construído após a soma das pontuações dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e da estatística da SofaScore.

Os dragões estão representados por dois atletas: Pabo Rosario e Gabri Veiga, sendo este segundo o jogador com a pontuação mais elevada nesta jornada, depois de apontar um golo e duas assistências no triunfo sobre o Rio Ave (3-0).

Renan Ribeiro, guarda-redes do Estrela da Amadora, também esteve em destaque no nulo frente ao Tondela.

Por outro lado, o Benfica na estreia de José Mourinho é apenas representado pelo capitão Otamendi, que foi imperial na vitória frente ao AVS. Popovic (Arouca), MT (Santa Clara) e Pablo Rosario (FC Porto) completam a defesa. No meio campo, Mitrovic (V. Guimarães) e Tom van de Looi (Famalicão) juntam-se a Gabri Veiga (FC Porto).

Já na frente de ataque, Livolant (Casa Pia), Pablo Felipe (Gil Vicente) e Pote (Sporting) finalizam o onze ideal.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.

