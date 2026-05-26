Morten Hjulmand é o sétimo elemento do onze do ano da Liga Portugal e junta-se a Rodrigo Zalazar como segundo elemento do meio-campo na melhor equipa de 2025/26 que tem vindo a ser anunciada a conta-gotas.

O internacional dinamarquês, capitão do Sporting, garante, assim, a terceira participação consecutiva no melhor onze do ano, no final de uma temporada em que participou em 27 dos 34 jogos dos leões, com um total de 2.563 minutos, três golos marcados, quatro assistências e 129 recuperações de bola.

É também o segundo jogador do Sporting a ser eleito para este onze, depois de Maxi Araújo, numa equipa que, para já, conta também com Diogo Costa, Alberto Costa, Kiwior, Bednaek e Rodrigo Zalazar.