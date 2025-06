A Liga Portugal anunciou, na manhã desta segunda-feira, a equipa do ano, para os adeptos. Os resultados foram ligeiramente diferentes e regista-se apenas uma alteração face ao onze do ano eleito através dos votos dos treinadores e dos capitães das equipas.

No onze publicado esta segunda-feira não está Tiago Silva, do Vitória de Guimarães, e entra Orkun Kökcü, do Benfica.

A equipa é composta por: Diogo Costa (FC Porto), Álvaro Carreras (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting), Otamendi (Benfica), Diomandé (Sporting), Aursnes (Benfica), Hjulmand (Sporting), Orkun Kökcü (Benfica), Pavlidis (Benfica), Gyökeres (Sporting) e Trincão (Sporting).

No total, apenas estão jogadores dos três grandes: cinco do Sporting, cinco do Benfica e um do FC Porto.