Diogo Costa foi novamente escolhido para o Onze do Ano da Liga, repetindo a presença alcançada na temporada passada, após votação dos treinadores e capitães da prova.

O internacional português, de 26 anos, esteve presente em 33 das 34 jornadas do campeonato, acumulando 2.906 minutos pelos dragões. Durante a campanha, registou 66 defesas e sofreu apenas 15 golos, números que ajudaram o FC Porto a terminar a época com a defesa menos batida da Liga e a conquistar o título nacional.

Atrás de Diogo Costa na votação ficaram Lukás Hornícek, guarda-redes do Sp. Braga, e André Gomes, do Alverca.