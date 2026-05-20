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Há 22 min
Liga: Diogo Costa eleito guarda-redes do Onze do Ano
Guardião do FC Porto repetiu a presença de 2024/25 e voltou a ser o mais votado por treinadores e capitães
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Guardião do FC Porto repetiu a presença de 2024/25 e voltou a ser o mais votado por treinadores e capitães
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Diogo Costa foi novamente escolhido para o Onze do Ano da Liga, repetindo a presença alcançada na temporada passada, após votação dos treinadores e capitães da prova.
O internacional português, de 26 anos, esteve presente em 33 das 34 jornadas do campeonato, acumulando 2.906 minutos pelos dragões. Durante a campanha, registou 66 defesas e sofreu apenas 15 golos, números que ajudaram o FC Porto a terminar a época com a defesa menos batida da Liga e a conquistar o título nacional.
Atrás de Diogo Costa na votação ficaram Lukás Hornícek, guarda-redes do Sp. Braga, e André Gomes, do Alverca.
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