Liga: Hjulmand, Aursnes e Tiago Silva escolhidos para o «Onze do Ano»

Morten Hjulmand (Sporting), Aursnes (Benfica) e Tiago Silva (V. Guimarães) foram escolhidos para o melhor onze do ano da Liga.

A votação dos treinadores e capitães definiu o médio dinamarquês como o mais votado, com 9,5 por cento das escolhas. Atrás ficou Aursnes que recolheu 6 por cento dos votos e Tiago Silva fechou o lote de três médios com 4,5 por cento das votações.

Diogo Costa (FC Porto), Diomande (Sporting), Gonçalo Inácio (Sporting), Otamendi (Benfica) e Carreras (Benfica) são os nomes já anunciados para o melhor onze do ano da Liga.

Estes foram os 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗼𝘀 que passaram 🦿 com 𝗡𝗢𝗧𝗔 𝗘𝗟𝗘𝗩𝗔𝗗𝗔 🔝 na avaliação dos Treinadores e Capitães para o ✨ 𝗫𝗜 𝗗𝗢 𝗔𝗡𝗢 ✨ da #LigaPortugalBetclic



Concordas com as escolhas?#LigaPortugal pic.twitter.com/pzlPR6H7j7