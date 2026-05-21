O defesa do Sporting Maxi Araújo foi nomeado para o Onze do Ano da Liga, distinção atribuída através da votação de treinadores e capitães do campeonato. O lateral uruguaio do Sporting foi escolhido para a linha defensiva ideal da temporada, depois de uma campanha em que se afirmou como uma das figuras dos leões.

Na segunda época ao serviço dos leões, o internacional uruguaio participou em 29 dos 34 jogos do campeonato, somando 2427 minutos de utilização. Além da consistência defensiva, refletida nas 124 recuperações de bola, Maxi Araújo destacou-se também no momento ofensivo, ao registar cinco golos e quatro assistências.

O camisola 20 confirmou assim a evolução demonstrada desde a chegada a Alvalade e junta-se a Diogo Costa (FC Porto) no Onze do Ano da Liga.