Ricardo Horta é o derradeiro jogador no Onze do Ano da Liga 2022/23, votado por treinadores e capitães da competição.

O avançado do Sp. Braga partilha assim o ataque com Mehdi Taremi e Gonçalo Ramos.

O onze é assim formado por cinco jogadores do Benfica, quatro do FC Porto, um do Sporting e um do Sp. Braga: Diogo Costa (FC Porto), António Silva (Benfica), Pepe (FC Porto), Otamendi (Benfica), Grimaldo (Benfica), Otávio (FC Porto), Ugarte (Sporting), João Mário (Benfica), Taremi (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica) e Ricardo Horta (Sp. Braga).