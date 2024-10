O onze ideal da nona jornada da Liga, com as pontuações combinadas do SofaScore e dos jornalistas do Maisfutebol, tem sete clubes representados e dois jogadores que se destacam dos demais.

Com hat tricks ainda na primeira parte, diante de Rio Ave e AVS, respetivamente, Kerem Aktürkoglu e Samu são os únicos que receberam nota 5 por parte do nosso jornal. O internacional turco do Benfica até roçou a perfeição ao atingir 9.9 na avaliação da SofaScore. Já o avançado espanhol do FC Porto, conseguiu 9.7 de classificação.

Nota ainda para o Casa Pia, que venceu o Nacional por 1-0 e está representado pelo guarda-redes Patrick Sequeira e pelo defesa-central Ruben Kluivert. Além dos gansos e de FC Porto e Benfica, também o Santa Clara coloca dois jogadores neste onze.

Já Sporting, Estoril e Vitória de Guimarães estão representados, cada um, por um jogador.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.