O Estoril, com três jogadores, é o clube mais representado na equipa ideal na 5.ª jornada da Liga portuguesa, feita através do somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e da pontuação estatística do SofaScore.

Ricard Sánchez, Lominadze e João Carvalho fizeram parte do primeiro triunfo do Estoril no campeonato sobre o AVS (3-1) e contam com notas de 8.2, 8.0 e 8.9, respetivamente. No entanto, o destaque da jornada vai para o guarda-redes André Gomes, do Alverca.

O guardião dos ribatejanos foi preponderante no triunfo diante do Tondela por 1-0, tendo realizado sete defesas, entre elas, parando uma grande penalidade. No fundo, uma exibição que lhe valeu uma pontuação máxima de 10 atribuída pelo parceiro do Maisfutebol.

Kiwior (FC Porto), David Sousa (Casa Pia) e Leonardo Lelo (Sp. Braga) completam a defesa, Alan (Moreirense) e Barrenechea marcam presença no meio-campo, num onze que tem como avançados Cassiano (Casa Pia) e Pablo (Gil Vicente).

Confira aqui o onze:

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.