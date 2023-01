Benfica é a equipa mais representada na equipa da jornada 17 da Liga.



Os encarnados, que venceram nos Açores por 3-0, colocam três futebolistas no onze ideal: Gonçalo Ramos, Grimaldo e Enzo Fernández - a única nota máxima. O Arouca, que goleou o Portimonense por 4-0, tem dois atletas na equipa ideal tal como Rio Ave e Sporting.



Destaque para o Marítimo e para o FC Porto que também estão representados com um jogador cada.

A equipa da jornada é composta pelos jogadores mais pontuados pelo SofaScore em combinação com as notas atribuídas com os jornalistas do Maisfutebol que estão presentes nos respetivos jogos.