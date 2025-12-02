O Sporting está em maioria no onze mais valioso da Liga, constituído pela última atualização dos valores atribuídos pelo site da Transfermarkt que, numa formação em 4x4x2, conta apenas com um jogador do Benfica, enquanto numa versão em 4x3x3, não tem mesmo qualquer jogador do clube da Luz.

Na primeira versão apresentada pelo Transfermarkt, em 4x4x2, aquela que aglomera um maior valor de mercado, num total de 417 milhões de euros, o Sporting conta com um total de seis jogadores [Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, Trincão e Quenda], o FC Porto quatro [Diogo Costa, Alberto Costa, Rodri Mora e Samu], enquanto o Benfica conta apenas com um [Pavlidis].

Samu e Hjulmand, avaliados em 50 milhões de euros cada, são os jogadores mais valorizados nesta equipa, seguidos por Diomande, Gonçalo Inácio e Geovany Quenda, todos avaliados em 45 milhões.

Na segunda versão em 4x3x3, avaliada num total de 414 milhões de euros, o Benfica deixa de estar representado, uma vez que Pavlidis cede o lugar a Alan Varela.

Assim, o Sporting mantém os mesmos seis jogadores, o FC Porto coloca mais um, enquanto o Benfica deixa de estar representado.

Nestas contas, o Transfermarkt, site especializado em valores de mercado, contou com a última atualização dos valores dos jogadores, feita em setembro passado.